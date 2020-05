Lozzi: potrei candidarmi a sindaco per l’M5S, ma prima le idee

Roma – Monica Lozzi, presidente del VII Municipio, un’enorme fetta di Roma che si estende da San Giovanni a Cinecitta’, e’ da mesi una voce indipendente e autorevole all’interno del M5S, spesso in divergenza con la sindaca e collega di partito Virginia Raggi. L’agenzia Dire l’ha intervistata a due giorni dal crollo del IV Municipio, dove la maggioranza pentastellata ha sfiduciato la propria minisindaca Roberta Della Casa, e Lozzi non ha nascosto di guardare al Colle capitolino. Chiedendo pero’ progetti precisi per arrivarci: “Prima di parlare di candidati e’ necessario parlare delle idee e di come vogliamo la citta’ nel prossimo quinquennio. Dopo sara’ il momento di scegliere il nome del candidato sindaco. Potra’ essere Raggi, potrei essere io o magari una terza via. Ma l’importante e’ avere chiara una nostra idea di citta’ che ad oggi sembra un po’ mancare”.

“Proprio perche’ facciamo parte del M5s- aggiunge Lozzi- che prevede decisioni collegiali, dovremmo metterci seduti con tutti i protagonisti del movimento romano, a partire dagli attivisti, dai consiglieri municipali e comunali, e dai presidenti di Municpio e la sindaca, per fare un’analisi di come sono andate le cose, di cosa si poteva fare meglio, di cosa e’ andato bene e della nostra idea di citta’”.