Lozzi: prima delle elezioni va portato a compimento decentramento

Roma – “Manca davvero poco al voto a Roma. Bisogna portare avanti la questione del decentramento amministrativo. Sono 4 anni che i presidenti si battono per razionalizzare le deleghe e le competenze ma ad oggi non e’ stato fatto molto. E questo crea degli intoppi burocratici a una macchina che di per se e’ gia’ elefantiaca. Qualcosa in un anno si puo’ fare. Almeno su verde, manutenzione stradale e degli edifici, una delibera che stabilisca che la competenza e’ dei Municipi andrebbe ad accelerare gli interventi”. Cosi’ la presidente del VII Municipio, Monica Lozzi, nel corso di un’intervista con l’agenzia stampa Dire nell’ambito della rubrica Direzione Roma.