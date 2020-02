Luca Arioli: “Coronavirus da monitorare anche nel V Municipio di Roma”

“Assolutamente senza fare allarmismo, è giusto e corretto però dire che l’emergenza Coronavirus è da attenzionare e monitorare anche nel V Municipio di Roma specialmente all’interno del Quartiere Torpignattara, la zona più multietnica di Roma e con il tasso di residenza Cinese più alto del Lazio dopo il Quartiere Esquilino/Piazza Vittorio”

Inizia con queste parole il comunicato stampa inviatoci dal già Consigliere Municipale Luca Arioli.

“Sono molti i Cinesi rientrati dal proprio Paese dopo il famoso Capodanno e, dopo gli odierni casi di Corinavirus riconosciuti in Lombardia, aumentare l’allerta non si può considerare reato, anzi mi chiedo cosa stiano facendo in merito Comune e Regione? Mi viene da ridere -conclude sarcasticamente Arioli- quando mi accusano di essere allarmista, sono semplicemente realista” conclude il comunicato.