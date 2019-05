Lucano: tutti uguali davanti legge, non si fa forte con deboli per poi scappare da processi

Roma – “Non si puo’ essere forti con i deboli e poi votare per evitare processi. Tutti possiamo sbagliare, ma dobbiamo assumerci le responsabilita’ senza escamotage per evitare i processi. Siamo in uno stato di democrazia e siamo tutti uguali davanti alla legge”. Cosi’ il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, parlando agli studenti della Sapienza a Roma.

MIMMO LUCANO: SINISTRA AL GOVERNO DISATTENDE I NOSTRI IDEALI

“Spesso la sinistra quando diventa Governo disattende i nostri ideali”. Cosi’ il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, parlando agli studenti della Sapienza a Roma.

LUCANO: SE SINISTRA RIPARTE DA ULTIMI PUÒ RISALIRE

“Se la sinistra riparte dagli ultimi, dai braccianti di Rosarno, puo’ risalire. Non ci vuole molto a far prevalere un senso di umanita’ e uguaglianza”. Cosi’ Mimmo Lucano parlando agli studenti de La Sapienza.