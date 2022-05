Lucarelli incontra imprenditori Ungheria: nuovi sbocchi per imprese

Roma – “Oggi abbiamo accolto in Campidoglio una delegazione di imprenditrici e imprenditori ungheresi, assieme alla Camera di commercio locale. Abbiamo creato un confronto tra le loro realtà, artigianato in particolare, e il nostro sistema delle imprese, le associazioni, il sistema camerale, Alta Roma.”

“Questo è molto importante per creare possibilità di confronto, contaminazione ma anche opportunità commerciali. Penso alla possibilità di attrarre realtà imprenditoriali che potranno venire a Roma, alla formazione del loro personale, alla possibilità di avere in Roma un mercato di sbocco per i loro prodotti e a quella per le nostre imprese che sono interessate ad andare in Ungheria. Ma questo è solo il primo di appuntamenti di questo tipo”.

Questo il commento rilasciato alla Dire dell’assessora capitolina alle Attività Produttive, Monica Lucarelli, al termine del primo incontro con le delegazioni estere del mondo dell’imprenditoria che si è tenuto stamani nella sala Laudato Sì.

Obiettivo degli incontri è quello di rilanciare il marchio di Roma nel mondo e attrarre imprese estere nella Capitale aprendo nuovi orizzonti commerciali e imprenditoriali. Assieme alla Camera di Commercio di Roma i contatti esteri proseguiranno nei prossimi mesi.

All’incontro, oltre all’assessora Lucarelli e alla delegazione ungherese, tra gli altri, erano presenti la vicepresidente della Camera di Commercio di Heves, Katalin Ambrus; la responsabile dell’internalizzazione della Camera di Commercio di Roma e Lazio, Flavia Dauria; il direttore di AltaRoma, Adriano Franchi; il responsanibile della Cna di Roma, Valerio Galeotti e il responsabile di Federpreziosi Confcommercio, Pierpaolo Donati. (Agenzia Dire)