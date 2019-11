Lucha Y Siesta: grazie a Boldrini, Raggi non sgomberi

Roma – “Ringraziamo vivamente la presa di posizione pubblica della deputata Laura Boldrini, che con una lettera indirizzata alla Sindaca Raggi chiede che si prenda atto del lavoro svolto da ‘Lucha y Siesta’ in questi anni, per le donne e per il quartiere, facendosi carico anche della difficolta’ del settore pubblico a garantire servizi adeguati”. Cosi’ il Comitato ‘Lucha alla citta” della Casa delle Donne ‘Lucha y Siesta’ in una nota commentando la lettera della deputata Laura Boldrini alla sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Ricordiamo, infatti, che in tema di accoglienza per le donne che hanno subito violenza e dei percorsi di fuoriuscita, il Comune di Roma fornisce solo 37 posti, di cui 14 presso la struttura di ‘Lucha y Siesta’, a fronte di un fabbisogno pari a 300- continuano le attiviste- Un fatto oggettivo che preoccupa l’Europa e le Nazioni Unite. Il contrasto alla violenza di genere, d’altronde, si fa nei fatti e, dunque, ringraziamo insieme a Boldrini tutte le rappresentanti istituzionali che in questi mesi hanno manifestato la loro attenzione e la loro preoccupazione per le sorti del servizio e delle donne che lo attraversano. Ma, soprattutto, ringraziamo lo sforzo che fanno le associazioni che da anni lavorano contro la violenza, con poche risorse e scarso riconoscimento, e ringraziamo il movimento Non Una Di Meno che con determinazione porta tutti i giorni sull’agenda politica la dimensione complessa del fenomeno della violenza maschile sulle donne”. “Ci uniamo dunque alla richiesta di un protagonismo della sindaca accanto alle donne della sua citta’- conclude la nota- La minaccia di un distacco delle utenze da qui a 48 ore e’ uno schiaffo a quante hanno subito e subiscono violenza, oltre che a quella parte della societa’ che prova a dare risposte a bisogni concreti. Ci aspettiamo di essere sostenute e non sgomberate”.