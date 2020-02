Ludopatia, Leonori: ok odg per coinvolgimento associazioni

Roma – “Nel consiglio regionale di oggi abbiamo discusso e approvato un ordine del giorno da me presentato e sottoscritto da molti consiglieri sulle ‘Disposizione per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo (Gap)’. La costruzione di una rete territoriale e’ un elemento fondamentale per la realizzazione di progetti di prevenzione e/o riabilitazione. Proprio per questo il documento, che e’ stato approvato all’unanimita’, impegna l’amministrazione regionale a promuovere l’integrazione dei servizi pubblici, del privato sociale accreditato, del volontariato e delle associazioni di autoaiuto della rete territoriale coinvolta, oltre all’adozione del piano integrato triennale socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio di dipendenza da Gap. Sulla ludopatia serve un grande sforzo e l’aiuto di tutti. La Regione si impegnera’ a promuovere un maggiore protagonismo aiutando le associazioni e realta’ territoriali accrescendo le attivita’ di informazione, prevenzione e sensibilizzazione. Oggi un altro piccolo tassello, dopo gli articoli sui limiti a slot e sale gioco approvati nel collegato al bilancio la scorsa settimana”. Cosi’ in un comunicato la Consigliera regionale dem, Marta Leonori.