Lunedì Consiglio Regionale celebra 50 anni di attività

Roma – Il presidente, Mauro Buschini, ha convocato la seduta straordinaria n. 59 del Consiglio regionale del Lazio per lunedi’ 6 luglio alle ore 18 con all’ordine del giorno la celebrazione del cinquantesimo anniversario dell’insediamento del primo Consiglio regionale del Lazio. A seguito della conferenza dei capigruppo del 3 luglio 2020, il presidente Buschini ha convocato anche la seduta ordinaria n. 60, per mercoledi’ 8 luglio 2020 alle ore 11, per question time e la trattazione del seguente argomento: proposta di legge regionale n. 99 del 21/9/2019, “Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”. I lavori proseguiranno fino alle ore 18.

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI Lunedi’ 6 luglio Ore 14,00 – Modalita’ telematica VI Commissione – Lavori pubblici, infrastrutture, mobilita’, trasporti Audizione in merito alla “Proposta di deliberazione consiliare n. 43 del 2 aprile 2020 concernente: approvazione del nuovo “Piano energetico regionale” (per Lazio). Sono invitati: Comitato Castel di Guido, Comitato Insieme per Cesano Roma, No compostaggio Cesano, Comitato No discarica Tragliatella, Zero Waste Lazio, Alternativa Sostenibile, Comitato Guidonia, Coordinamento Contro l’inceneritore di Albano, comitato residenti Colleferro, Comitato No Ecodistretto Rifiuti Colleferro, Comitato abitanti di Via Monfalcone, Cinque International s.r.l.

Martedi’ 7 luglio Ore 10,00 – Sala Latini I Commissione – Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalita’, antimafia Relazione annuale predisposta dall’Osservatorio Tecnico – Scientifico per la Sicurezza, la Legalita’ e la Lotta alla Corruzione, ai sensi del comma 2, art. 8bis della L.R. n. 15/2001. Ore 14,00 – Sala Etruschi VII Commissione – Sanita’, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare Schema di deliberazione n. 121 concernente: “Contributi alle donne sottoposte a terapia oncologica per l’acquisto della parrucca. Istituzione della Banca della parrucca. Attuazione dell’art. 7, commi 77-81 della legge regionale n. 28/2019 “Legge di stabilita` regionale 2020”. Finalizzazione delle risorse per l’importo di euro 300.000,00 sul capitolo H41984 – Esercizio finanziario 2020. 2. Testo unificato delle proposte di legge nn. 64 e 65 concernente: “Misure di sostegno in favore dei genitori in condizione di disagio economico e abitativo”. 3. Testo unificato delle proposte di legge nn. 4 e 110 concernente: “Disposizioni in favore di persone con disturbi specifici di apprendimento”. Ore 15,00 – Sala Etruschi IV Commissione – Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio Proposta di legge regionale n.121 del 25 febbraio 2019 concernente: “Istituzione del giorno della memoria per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine caduti nell’adempimento del dovere, vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalita’”. Di iniziativa della consigliera Grippo. Esame articolato.