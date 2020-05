Lunedì riaprono ristoranti e parrucchieri: troppa incertezza

Roma – Vigilia di riaperture all’insegna dell’incertezza per parrucchieri e ristoratori romani. Lunedi’ si rialzano le saracinesce, ma le incognite restano tantissime. “Colpa di un’informazione scarsa e confusionaria”, raccontano diversi titolari i saloni di bellezza e esercizi di ristorazione. “Quant’e’ la distanza da tenere e soprattutto quanti dipendenti possiamo far lavorare? Non lo sappiamo”. Poi c’e’ il tema degli orari di apertura e dei dispositivi da acquistare per poter garantire le condizioni minime di sicurezza, tutte incognite che spesso sfociano in decisioni ‘fai da te’ basate solo sul buon senso.

C’e’ rabbia tra i commercianti: “Non e’ possibile che a 2 giorni dalla riapertura ancora non sappiamo come ci dobbiamo comportare. Vogliamo essere in regola ma dobbiamo sapere come farlo”, raccontano alcuni esercenti di via dei Castani, nel quartiere Romano di Centocelle. Lo stesso i parrucchieri, attivita’ dove il contatto tra le persone e’ per natura molto ravvicinato: “Oggi, 15 maggio, sono le 14 circa e non ho saputo ancora quali saranno gli orari ufficiali di apertura, il distanziamento ufficiale che dovra’ essere mantenuto tra una postazione all’altra e quanti collaboratori possono fare lavorare”, racconta Adriano Carnovale, titolare di una catena di saloni di bellezza che all’inizio dell’emergenza Covid, aveva persino acquistato lastroni di plexiglass da installare nei suoi negozi, ma che ora stando agli ultimi regolamenti, potrebbero non servire piu’.

“Sto aspettando che il mio professionista mi faccia sapere qualcosa con precisione”, spiega Carnovale. “La comunicazione finora e’ stata tardiva e’ scarsa. Io intanto mi sono organizzato con una sanificazione professionale che faro’ una volta a settimana, dopodiche’ ho provveduto a creare delle mascherine con il mio marchio per non avere problemi a reperirle. E ho fornito ai miei collaboratori mascherine con visiera, guanti, spray igienizzanti e tutto verra’ sanificato quando il cliente si alza dalla postazione. Fare tutto questo -spiega- comportera’ inevitabilmente un lieve aumento dei prezzi. Il problema e’ che io finora non ho mai ricevuto un aiuto in banca, non sono riuscito a ottenere nessun finanziamento e devo pagare l’affitto di questi mesi in cui non ho incassato un euro. Anzi – conclude- ho anche messo soldi di tasca mia per pagare i dipendenti che non hanno ricevuto la cassa integrazione”.

Non va meglio nei ristoranti, dove il grande dubbio riguarda gli spazi tra i tavoli. “Noi non sappiamo nulla. Il 18 e’ lunedi’. Oggi e’ il 15 e sappiamo solamente che sono variati di nuovo gli orari di apertura e chiusura e dobbiamo scegliere tra due fasce”, racconta Maria Rita Grifoglio, titolare del ristorante Mamafish, in via dei Castani.

“Per quanto riguarda la ristorazione noi non sappiamo niente. Mi sembra una cosa incredibile. Qui nel nostro ristorante abbiamo 57 sedute e non sappiamo se ci vuole un plexiglass o se dobbiamo mantenere i famosi 3 o 4 metri di distanza l’uno dall’altro”. Una mancanza di informazioni ufficiali, che sta portando Maria Rita, come tanti altri esercenti, a regolarsi secondo logiche di buonsenso: “Sto tentando anche di regolarmi. Se guardo agli ombrelloni in spiaggia si parla di 3 metri e mezzo circa, sull’autobus invece si parla di 1 metro, non sappiamo come fare. So che ho dovuto fare una sanificazione e ho dovuto fornire a tutti i dipendenti, mascherine, gel e visiere, ma altro non so. Per cambiare la disposizione dei posti, dovrei anche rifare la piantina del locale per stabilire la disposizione dei tavoli ma se non conosco l’esatta distanza non so come fare, spero nelle prossime ore”. E poi conclude con forza: “Noi stiamo tentando di fare tutto: pagare gli affitti, le bollette, i dipendenti. Devo andare avanti non ho scelta. Ma ho necessita’ di capire”.