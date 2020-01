Roma – Lunedi’ 3 febbraio trasporto pubblico a rischio per lo sciopero di 24 ore indetto tra i lavoratori Atac dal sindacato Fast Slm. L’agitazione interessera’ bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Il servizio sara’ comunque assicurato fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Cosi’ in un comunicato l’Agenzia per la Mobilita’ di Roma.