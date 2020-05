M5S: 55mila buoni spesa, a fuffa rispondiamo con fatti

Roma – “Stiamo ricevendo tanti messaggi di apprezzamento e ringraziamento da parte dei cittadini che hanno ricevuto i Buoni Spesa destinati alle famiglie che stanno vivendo un periodo difficolta’. Questi messaggi rappresentano la miglior risposta alle polemiche e alle bugie di quegli sciacalli che, anche durante questa emergenza, stanno li’ con le mani in mano e sono solo pronti a strumentalizzare anche il disagio delle persone nell’illusione di un tornaconto politico”. Lo scrive su Facebook il M5S di Roma.

“Per noi parlano i fatti. Abbiamo raggiunto quota 55mila ticket Buoni Spesa erogati, sia in forma cartacea che in digitale tramite l’apposita app. Ancora una volta non parliamo di fuffa, come fanno i detrattori dell’amministrazione guidata da Virginia Raggi, ma di aiuti concreti che i romani hanno riconosciuto ed apprezzato, come dimostrano i tantissimi messaggi ricevuti in questi giorni sulle nostre pagine social e su quelle della sindaca Raggi- conclude il post- Non ci fermiamo qui e continueremo la distribuzione dei ticket e le tantissime altre iniziative di solidarieta’ che svolgiamo ogni giorno nei territori di tutti i Municipi di Roma. Noi siamo dalla parte dei cittadini, sempre”.