M5S a Pd: atti irricevibili se premessa è inefficienza Giunta

Roma – “Il limite che vediamo nella condotta delle opposizioni non e’ tanto il richiamo a una presunta cabina di regia che avrebbe deciso una sorta di percorso comune, ma il fatto che loro non stanno affatto portando avanti questo eventuale progetto. Nei loro atti e nei loro interventi la premessa e’ sempre l’inefficienza dell’amministrazione e la necessita’ di un loro interessamento per correggere il tiro”. Lo dichiara il gruppo del Movimento Cinque Stelle in Campidoglio.

“E’ ovvio- spiegano i pentastellati- che se la questione e’ posta in questi termini, le loro proposte: a) non costituiscono sicuramente un ‘contributo’ ne’ tantomeno una ‘mano tesa’, come invece millantano che siano, ma l’esercizio di una normale dialettica politica di opposizione; b) sono irricevibili dalla maggioranza che, con il voto favorevole, finirebbe per ratificare una propria presunta inefficienza e, quando va bene, un ‘abbandono’ di questa o quella tematica; c) sono irricevibili anche perche’ finirebbero per valorizzare il silenzio delle opposizione sui molteplici risultati concreti gia’ raggiunti, in una situazione di assoluta e impensabile emergenza, in cui tutti i settori sono in crisi profonda e hanno bisogno di sostegno, a fronte di risorse che sono limitate di per se’ e ulteriormente compromesse dalla pandemia.”

“In sintesi, sono le opposizioni ad avere travisato l’eventuale ipotesi di ‘fratellanza’, perche’ continuano ad agire secondo una (piu’ che legittima) logica di contrasto politico che tuttavia esclude inevitabilmente la maggioranza da ogni possibilita’ di partecipazione”, conclude il gruppo capitolino del M5S.