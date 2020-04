M5S: bonus spiagge e Tpl, ecco misure salva vacanze

Roma – “Per sostenere non solo le imprese del turismo ma tutte le attivita’ produttive collegate al comparto, occorre procedere con un approccio integrato e puntare su azioni che promuovano tutto il turismo del nostro territorio, dal litorale alle montagne, facilitando il loro raggiungimento da tutti i Comuni potenziando i mezzi pubblici, anche nei fine settimana”. Cosi’ la consigliera regionale M5S del Lazio, Francesca De Vito, nel corso della commissione Bilancio che si e’ tenuta ieri pomeriggio.

“Una particolare attenzione va posta alle Agenzie di Viaggio e alle attivita’ ricettive, che di fatto, hanno subito la crisi con due mesi di anticipo rispetto alle altre attivita’ commerciali, a causa della frenata del turismo internazionale- spiega De Vito- l’appello, rivolto all’assessore Orneli, e’ di pensare ad una integrazione dei fondi dell’ultimo bando, ad una detassazione e un sostegno per l’affitto e le utenze. Particolare attenzione al mondo dell’artigianato, che non rappresenta solo una attivita’ economica, ma la nostra storia e le nostre tradizioni. Fondamentale anche la creazione di una piattaforma che raccolga tutte le imprese del Lazio che si sono riconvertite per produrre dispositivi sanitari, in modo da poter dirottare anche su di loro gli acquisti da parte delle istituzioni”.

“Al tempo stesso non dobbiamo dimenticare le famiglie, molte delle quali quest’anno non solo non potranno permettersi una vacanza, ma, per problemi economici avranno difficolta’ perfino a recarsi nelle localita’ turistiche della nostra regione- aggiunge la consigliera regionale 5stelle, Gaia Pernarella- per questo abbiamo proposto alla maggioranza la necessita’ di mettere in campo attivita’ di promozione delle nostre coste anche attraverso una sorta di bonus, da destinare alle famiglie con bambini e alle categorie piu’ svantaggiate sia per l’accesso alle spiagge che per poter usufruire dei mezzi pubblici a prezzi ridotti a seguito di un accordo tra Regione Lazio, Rfi e Cotral”.