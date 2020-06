M5S: centri fieristici del territorio vanno sostenuti

Roma – “Sostenere i centri fieristici presenti nel nostro territorio ed investire su di essi deve essere un’azione prioritaria della Regione”. Lo ha dichiarato la consigliera regionale M5S del Lazio, Francesca De Vito, vice presidente della XI Commissione Sviluppo Economico a margine del secondo ciclo di audizioni appena conclusosi sulla proposta di legge inerente il settore fieristico.

“Gia’ per il prossimo autunno si potrebbe valutare di recuperare le fiere dei settori del Food e del Mobile, che a causa dell’emergenza non sono state purtroppo confermate. Oggi piu’ che mai si puo’ pensare di utilizzare questo tipo di strutture non solo per le grandi manifestazioni ma anche per tutte quelle iniziative in cui il distanziamento sociale richiede grandi spazi- sottolinea De Vito- mi riferisco ad esempio all’utilizzo che se ne puo’ fare per lo svolgimento di concorsi pubblici o congressi”.

“Anche una volta approvata, non ci si potra’ fermare alla legge, forse un po’ troppo essenziale. Per questo occorre prevedere il concreto miglioramento delle strutture esistenti e delle infrastrutture che ne consentono il raggiungimento, come ad esempio un’adeguata rete di trasporti”. “Investire in questo settore- conclude De Vito- e’ un vantaggio non solo per lo sviluppo economico ma anche per un turismo di qualita’ nella nostra Regione”.