M5S: Centrodestra umilia Italia, Raggi fa appello a unità

Roma – “In questo momento cosi’ delicato per l’emergenza coronavirus nel centrodestra c’e’ chi insulta, denigra e umilia l’Italia a livello internazionale. Da Roma, invece, Virginia Raggi lancia un appello a tutti i sindaci delle citta’ italiane: ora e’ il momento di dare risposte rapide alle richieste dei cittadini. La prima cittadina chiede di discutere nella prossima assemblea dell’Anci, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, della possibilita’ di dotare i sindaci di strumenti per snellire la burocrazia e rilanciare l’economia. Il tutto per dare risposte concrete a cittadini e imprese. Non servono chiacchiere o sceneggiate televisive, come l’imbarazzante diretta in cui il governatore leghista della Lombardia ha indossato la mascherina, creando un danno non indifferente all’immagine dell’Italia nel mondo, ma responsabilita’ e senso delle istituzioni”. Lo si legge sul profilo Facebook del Movimento Cinque Stelle di Roma.

“Nel suo ruolo di prima cittadina della Capitale d’Italia, Virginia Raggi ha chiamato all’appello tutti i sindaci suggerendo l’applicazione del cosiddetto ‘modello Genova’, gia’ evocato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte durante il suo discorso di ieri. Stiamo parlando- prosegue il post- di un approccio che ha consentito al sindaco di Genova, Marco Bucci di snellire gli infiniti tempi della burocrazia e allo stesso tempo avere piu’ possibilita’ reali e concrete per intervenire. Questa e’ la strada da replicare per dare risposte pronte e rapide a tutti. Questa e’ la differenza tra il Movimento 5 Stelle e gli altri: c’e’ chi utilizza il tema del coronavirus per fare sciacallaggio politico e chi, all’opposto, lavora per dare risposte alle esigenze dei cittadini”.