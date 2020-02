M5S: Consorzio Unico Industriale è nuovo Poltronificio

Roma – “In barba ai criteri di trasparenza e senza minimamente considerare i nostri emendamenti e le nostre osservazioni, la giunta Zingaretti ha dato vita al Consorzio unico industriale, nell’ambito del Collegato al Bilancio, oggi in aula alla Pisana. Il Consorzio e’ un organismo che sara’ composto da un presidente e un consiglio di amministrazione selezionati senza un avviso pubblico e senza requisiti minimi essenziali visto che dovra’ gestire soldi pubblici per gli incentivi e i contributi a favore delle imprese”. Cosi’ una nota del M5S Lazio.

“Avevamo espressamente richiesto, con un emendamento ad hoc, che il Consorzio non doppiasse le funzioni di Lazio Innova, che e’ un ente pubblico al 100%, diversamente dal costituendo Consorzio a cui invece possono aderire istituti di credito ed enti privati. Questo vuol dire mettere in mano ad un organo di nuova realizzazione, i cui membri sono vicini a banche o societa’ di gestione del risparmio, risorse pubbliche per lo sviluppo economico del territorio.”

“Viene da chiedersi- continua la nota- possibile che per favorire la crescita delle aziende e del tessuto produttivo del Lazio, la maggioranza debba creare una zona di opacita’ cosi’ estesa e che permettera’ eventuali condizionamenti sulla destinazione di queste risorse? Altra grossa criticita’: la governance del Consorzio manchera’, per volonta’ della stessa giunta, dei criteri e dei requisiti di selezione del Presidente e dei componenti del CdA che lo costituiranno, tanto che il presidente della nostra regione Nicola Zingaretti potra’ pescare nel suo ‘carnet di amici degli amici’ per nominarli. Insomma, il consorzio unico sara’ un carrozzone in cui far accomodare manager della cui esperienza non si potra’ chieder conto, perche’ la maggioranza non ha previsto neanche la pubblicazione di un avviso pubblico con relativi requisiti per la selezione, e che potrebbe perfino essere rappresentato da un CdA i cui componenti hanno un trascorso professionale fallimentare.”

“Tanto per rendere l’idea: anche un manager che ha chiuso tre esercizi consecutivi in perdita, nell’ambito di una societa’ partecipata, potra’ essere nominato tra i componenti del Consiglio di amministrazione del Consorzio. Un capolavoro di inutilita’ e spreco di denaro, visto che gli stipendi di quei nominati saranno pagati con i soldi dei cittadini”.