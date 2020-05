M5S: contro Raggi squadrismo di Casapound, avanti per Ostia

Roma – “Oggi dobbiamo registrare l’ennesimo vile atto di squadrismo da parte di CasaPound nei confronti di Virginia Raggi. Come mostrato in un video, la Sindaca di Roma – che stamattina era ad Ostia per un sopralluogo con i commercianti del litorale – e’ stata bersaglio non di una banale contestazione, ma di una vera e propria intimidazione da parte degli estremisti di destra. A lei va tutta la nostra solidarieta’ e l’invito a proseguire, se possibile con maggiore determinazione, il grande lavoro sin qui messo in campo in particolare per il territorio di Ostia e per tutto il X Municipio”. Cosi’ in un comunicato i parlamentari romani del Movimento 5 Stelle.