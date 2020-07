M5S: da Salvini bugie e solite squallide barzellette

Roma – “Matteo Salvini continua a raccontare le sue squallide barzellette ai cittadini romani, pensando che siano degli smemorati. Questa volta il chiaccherone milanese l’ha sparata grossa dicendo che per quanto riguarda i campi rom, se lui fosse sindaco di Roma, farebbe ‘tutto quello che hanno fatto i sindaci leghisti’. Bene. Si dimentica di dire che a Roma proprio la Lega e il centrodestra hanno realizzato i campi rom.”

“Sono stati infatti il leghista Roberto Maroni, nel 2008, da ministro dell’Interno del Governo Berlusconi, e l’ex sindaco Gianni Alemanno a realizzare il modello disastroso di ‘integrazione’ dei campi rom. Perche’ Salvini non chiede ai suoi amici perche’ li hanno realizzati? Luoghi di degrado che, di fatto, sono stati una vera e propria mangiatoia politica. Il tutto a discapito delle tasche dei cittadini”. Lo scrive su Facebook il Movimento 5 Stelle di Roma.

“Mentre Salvini chiacchiera, nel 2018 l’amministrazione di Virginia Raggi ha chiuso il Camping River, il villaggio rom di Prima Porta e adesso ha avviato – ed e’ in fase avanzata – il percorso per il superamento e la chiusura dei campi rom di Barbuta e Monachina. Da poco, inoltre, e’ stato firmato il contratto per il superamento fino alla chiusura di Castel Romano. Questi sono fatti, non parole al vento. Da Matteo Salvini, invece, soltanto bugie”, conclude il post del M5S capitolino.