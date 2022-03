M5S, Diaco: giunta Gualtieri certifica emergenza rifiuti

Roma – “E meno male che il piano rifiuti straordinario voluto da Gualtieri e Alfonsi avrebbe risolto il problema dello smaltimento dell’immondizia entro lo scorso Natale! A quello che ci risulta, è ormai certificato il flop totale: è caccia infatti a nuovi sbocchi dopo lo stop ad Albano, mentre il conto dei cassonetti Ama da svuotare al giorno è di circa 7.000.”

“Intanto un vertice in Regione Lazio ha certificato che i rifiuti di Roma viaggeranno verso l’Olanda e la Germania. Circa 100 tonnellate al giorno su cinque giorni settimanali di immondizia prodotta nella Capitale finiranno in una discarica olandese, gestita da una società di Bolzano, a 1700 chilometri di distanza.”

“Nell’impianto olandese in particolare andranno scarti di lavorazione del Tmb di Rocca Cencia, con un costo di circa 200 euro a tonnellata. La Campania e la Toscana nel frattempo dicono no ai rifiuti di Gualtieri.”

“Insomma, l’ultima mossa disperata prima di bussare alla porta del prefetto Matteo Piantedosi e certificare l’emergenza: ma come, non erano loro i super esperti pronti a far sparire con un fiat la monnezza dalle strade di Roma?”. Così in un comunicato il vicepresidente della commissione Ambiente e consigliere capitolino M5S Daniele Diaco. (Agenzia Dire)