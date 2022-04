M5S, Diaco: per maggioranza unica soluzione è abbattere cinghiali

Roma – “Sensibilizzare questa maggioranza al tema del benessere animale è un po’ come tentare di sfidare la forza di gravità: una missione impossibile. La bocciatura della mozione proposta dal M5S in Aula Giulio Cesare è palesemente un boicottaggio di natura politica di cui, purtroppo, a farne le spese saranno i cinghiali. Gualtieri e la sua maggioranza dovrebbero spiegare ai romani i motivi per cui hanno respinto la nostra proposta di un Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio, Città Metropolitana, ISPRA, Istituto Superiore di Sanità, Istituto Zooprofilattico ed Enti Parco Regionali finalizzato all’avvio di un programma di sterilizzazione della fauna selvatica presente nel territorio di Roma Capitale mediante il ricorso a un vaccino immunocontraccettivo.”

“Una soluzione etica, efficace sotto il profilo del contenimento faunistico, rispettosa della vita degli stessi e finanziabile, peraltro, con i fondi stanziati nell’attuale Legge di Bilancio, su cui l’attuale Amministrazione capitolina ha posto il proprio inspiegabile veto, avanzando peraltro proposte come la recinzione delle aree naturali che, di fatto, confinerebbero i cinghiali in spazi limitati rendendoli facili prede dei cacciatori.”

“Dopo Zingaretti, anche Gualtieri sembra non voler ascoltare ragioni sul tema. Una chiusura che rischia di trasformarsi in una carneficina di ungulati del tutto evitabile con l’adozione di alternative come quella da noi proposta e volutamente ignorata dalla maggioranza”. Lo dichiara, in una nota stampa, il vicepresidente della commissione Ambiente e consigliere capitolino M5S, Daniele Diaco. (Agenzia Dire)