M5S, Diaco: skate park Colle Oppio ridotto a disastro con Gualtieri

Roma – “Un tempo sui social mettevamo a paragone due foto dello stesso posto in tempi diversi, per far vedere com’era migliorata la situazione… adesso dovremmo fare l’opposto!”

“Un anno fa lo skate park di Colle Oppio, quando l’abbiamo inaugurato con Virginia Raggi, era un bellissimo impianto con panorama sul Colosseo che doveva diventare un punto di riferimento per i giovani romani.”

“Oggi con Gualtieri è completamente privo di manutenzione e cura, praticamente ridotto al disastro. Del resto il piano del nuovo sindaco sembra essere quello di cancellare tutto quello che è stato fatto dalla nostra Amministrazione. E non importa se a farne le spese sono i cittadini…”. Così in un comunicato Daniele Diaco, consigliere capitolino M5S e vicepresidente della commissione Ambiente. (Agenzia Dire)