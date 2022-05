M5S, Diaco: su emissioni inceneritore dichiarazioni Alfonsi farlocche

Roma – “La dichiarazione dell’assessora Alfonsi secondo cui il termovalorizzatore abbatterebbe del 44% le emissioni è pura fantascienza e non ha alcun fondamento concreto.”

“Il Pd contraddice se stesso: i dem capitolini continuano a invocare a gran voce l’ecomostro di Gualtieri nonostante l’UE tenti di scoraggiare questa soluzione e a dispetto di una recente sentenza del Tar del Lazio che ha annullato lo Sblocca Italia del Governo Renzi nel passaggio in cui dava la priorità agli incenerimento; i dem della Regione Lazio, invece, non fanno alcun cenno all’ipotesi termovalorizzatore nel Piano rifiuti regionale.”

“Zingaretti e Gualtieri, dunque, sembrano non pensarla allo stesso modo ed evidenziano una gran confusione sul tema da parte del Partito Democratico.”

“A scontare questa totale mancanza di visione sul ciclo dei rifiuti, ovviamente, saranno i cittadini romani, a cui sarà imposto un termovalorizzatore che, contrariamente a ciò che dice la Alfonsi, avrà un grosso impatto negativo in termini di inquinamento e sulla salute dei romani. Se pensano che noi staremo a guardare si sbagliano di grosso.”

“Lotteremo in ogni sede possibile per opporci a questo scellerato progetto e per tutelare l’incolumità dei cittadini e la salubrità del nostro ambiente cittadino”. Così in un comunicato il vicepresidente della Commissione Ambiente e consigliere capitolino M5S Daniele Diaco. (Agenzia Dire)