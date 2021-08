M5S, Ferrara: Gualtieri dica dove vuole fare discarica

Roma – “La verità vince sempre da sola, le bugie hanno sempre bisogno di complici. Roberto Gualtieri di conniventi sul tema dei rifiuti romani ne ha trovati tanti: un intera banda capeggiata da Nicola Zingaretti. Il bello è che la soluzione alla loro inefficienza l’hanno trovata, tutti insieme, e si chiama ‘discarica a Roma’, ma non ve lo dicono.”

“Chi si candida a Sindaco di Roma dovrebbe avere il coraggio perlomeno di non mentire ai romani. Roberto prenditi le tue responsabilità e racconta ai cittadini che in regione Lombardia ci sono circa quaranta discariche, i siciliani ne hanno una trentina e che la Regione Lazio guidata dal tuo partito ha dormito per un decennio.”

“Racconta al popolo di Roma dove la vuoi realizzare questa maledetta discarica. Sono convinto che se dici la verità qualche voto in più lo raccatti. Roberto vuota il sacco”. Così il consigliere comunale Paolo Ferrara (M5s) su Facebook.