M5S: Governo escluda da dl Semplificazioni opere dannose per territorio

Roma – “Il Governo escluda dall’elenco delle infrastrutture che potrebbero avere il via libera nelle fasi successive all’approvazione del Dl Semplificazione opere poco strategiche e ad alto impatto ambientale per i territori del Lazio come l’autostrada Roma- Latina e la superstrada Orte-Civitavecchia. Anche se c’e’ gia’ chi esulta con qualche fuga in avanti a mezzo stampa, ancora prima che siano definiti e approvati i singoli progetti infrastrutturali, confidiamo nella capacita’ di visione del Governo di investire i soldi dei cittadini in opere davvero strategiche ed ecocompatibili, preferendo ad esempio all’autostrada Roma-Latina la messa in sicurezza della Pontina, senza pagamenti di pedaggi, e il potenziamento del trasporto pubbico locale con la metropolitana leggera che darebbe un’alternativa ai pendolari della zona e aiuterebbe a decongestionare il traffico.”

“Confidiamo altresi’ nella sua disponibilita’ ad ascoltare tutti gli attori dei territori coinvolti, dai Comuni ai portavoce 5stelle fino ai Comitati dei territori, per testare la validita’ e la reale utilita’ dei vari progetti e scongiurare cosi’ quelli nocivi, come ad esempio la superstrada Orte-Civitavecchia, che attraversa la valle del Mignone, un’area incontaminata, in parte vincolata e ricca di biodiversita’, vero e proprio Capitale naturale per tutta la regione Lazio. Auspichiamo in tal senso l’avvio di una proficua interlocuzione per garantire una cerniera tra Governo e territori e approdare cosi’ a dei provvedimenti in linea con le aspettative e le reali esigenze delle economie e delle comunita’ locali”. Cosi’ in una nota i consiglieri regionali M5S del Lazio.