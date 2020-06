M5S: gratificati da apprezzamento per strumento dematerializzazione

Roma – “L’apprezzamento per la ricetta dematerializzata, espresso dai medici di medicina generale che sono intervenuti oggi in commissione Sanita’, e’ la conferma di come questo strumento che abbiamo fortemente voluto per agevolare i pazienti e decongestionare gli ambulatori, si sia rivelato effettivamente utile”. Lo dichiara il consigliere M5S, vice-presidente della Commissione Sanita’, Loreto Marcelli, a seguito della seduta nel corso della quale sono stati auditi i rappresentanti sindacali dei medici di base, per affrontare le problematiche sanitarie dovute all’emergenza Covid 19 e alla gestione della Fase 2.

“Ora occorre chiudere il cerchio- sottolinea Marcelli- e fare in modo che quanto prima la Giunta provveda alla completa dematerializzazione della ricetta, dando la possibilita’ anche ai medici specialisti e a quelli ospedalieri di utilizzarla ed estendendola anche ai farmaci di Fascia C, ai presidi per diabetici, per colostomizzati e per ulcere da decubito, cosi’ come chiesto con un nostro ordine del giorno che il Consiglio regionale ha approvato.”

“Allo stesso modo, per facilitarne l’utilizzo da parte delle persone anziane va portato a compimento il processo che permettera’ l’invio della stessa anche tramite un semplice sms, molto piu’ immediato per coloro che non hanno particolare dimestichezza con la tecnologia. Quanto alle Uscar (Unita’ Speciali di Continuita’ Assistenziale Regionale), da noi chieste a gran voce, riteniamo che in questa fase in cui sembra essersi abbassata la virulenza del Covid19, tali unita’ debbano continuare ad operare, occupandosi dell’assistenza ai soggetti piu’ fragili, con la speranza che non debbano piu’ presentarsi occasioni che ne richiedano il tempestivo intervento verso i pazienti contagiati”.

“Mi preme infine ribadire- conclude il vice-presidente della commissione Sanita’- il nostro ringraziamento ai medici di medicina generale per il prezioso lavoro che hanno svolto nei terribili giorni della pandemia acuta e per ruolo di collegamento con il territorio, importante e strategico per una Sanita’ che mette i cittadini al centro dei processi di prevenzione e cura”.