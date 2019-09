M5S Lazio in assemblea regionale il 28 settembre: per essere attivi, crescere nel confronto, continuare a tenere accese le idee

Roma – “Non basta osservare quello che il MoVimento fa o non fa. Se uno ci crede deve diventare attivo, altrimenti perderemo, altrimenti è inutile votarci”. Questo era Gianroberto Casaleggio e questo è ancora lo spirito con cui come M5S ci rivediamo, anche quest’anno, in assemblea regionale.

Il prossimo sabato 28 settembre, presso l’Hotel Sheraton Parco de’ Medici a Roma, ci sarà l’occasione di confrontarci, raccogliere le idee, misurarci sui suggerimenti per i gruppi locali del MoVimento, rispetto alle specifiche competenze e tematiche delle attività condotte dai portavoce regionali in Consiglio e nelle commissioni.

L’assemblea, dalle 9 alle 18, prevede una prima parte della giornata dedicata ad una seduta plenaria: ovvero una relazione sull’attività legislativa dei portavoce regionali, in cui la capogruppo pro-tempore Roberta Lombardi presenterà una sintesi dell’attività svolta nel primo anno al Consiglio regionale del Lazio, per la XI legislatura: difficoltà, problemi, risultati, conquiste e rapporti con gli altri gruppi consiliari. Nell’ambito della plenaria tutti i portavoce daranno un loro contributo a questa relazione e poi ci sarà spazio per ascoltare i gruppi locali: le loro riflessioni, consigli, segnalazioni dal territorio. E sarà un momento in cui tutti potranno ascoltare e osservare il confronto, grazie allo streaming che garantiremo sui canali del gruppo: la diretta Facebook su @lazio5stelle ed il live tweeting su @M5SLazio.

Nella seconda parte della giornata, dopo aver dedicato spazio al confronto con i gruppi locali, ci saranno i tavoli di discussione sui vari temi competenti le commissioni regionali, al termine dei quali il coordinatore di ogni tavolo illustrerà una breve relazione sui lavori svolti.

L’assemblea è uno degli strumenti che abbiamo per essere attivi, crescere nel confronto, continuare a tenere accese le idee e farle camminare sulle gambe di ogni cittadino.