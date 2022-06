M5S-LCR: giunta al lavoro per rovinare anche figura Garante Detenuti

Roma – “Anche il Garante per i diritti dei detenuti è finito nel ‘mirino’ distruttore dell’Amministrazione Gualtieri, capace soltanto di rovinare ciò che funziona. La proposta di modifica del regolamento del 2003 voluta dalla maggioranza dem in Campidoglio e mirante a inserire, tra i casi di incompatibilità alla carica di Garante, l’esercizio di attività professionali nei settori della giustizia e l’esercizio dell’attività forense, andrebbe inevitabilmente a svilire il prestigio e l’autorevolezza di una figura che durante l’Amministrazione Raggi, grazie all’impeccabile operato svolto dalla dottoressa Gabriella Stramaccioni, ha contribuito notevolmente a migliorare le condizioni di vita della popolazione carceraria romana.”

“Tra i risultati ottenuti sotto la guida della dottoressa Stramaccioni figurano: il progetto ‘Mi riscatto per Roma’, finalizzato all’impiego dei detenuti in lavori di pubblica utilità; il rilascio – da parte dal servizio di anagrafica e stato civile a cura della Funzionaria di Roma Capitale assegnata all’Ufficio del Garante dei detenuti con il supporto costante degli Uffici Municipali – di centinaia di carte d’identità ai detenuti e ai loro figli minori, autenticazioni di firma per deleghe e atti pubblici, pratiche di riconoscimento di figli, unioni e matrimoni civili e matrimoni; lo schema di Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale e il Ministero della Giustizia – Provveditorato Lazio – Abruzzo- Molise del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, approvato nel 2021 e volto a favorire il reinserimento sociale dei soggetti in espiazione di pena.”

“Protocollo, peraltro, già sottoscritto dagli Enti interessati e totalmente ignorato dall’attuale Amministrazione, che non vi ha dato alcun impulso concreto.”

“La proposta di modifica del regolamento del 2003 avanzata dalla Giunta Gualtieri andrebbe a minare i connotati di alta professionalità, di indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani ovvero delle attività sociali che dovrebbero contraddistinguere il Garante, a favore di altre caratteristiche certamente meno utili all’espletamento dei compiti e al perseguimento degli scopi insiti in tale tale figura.”

“Gualtieri lasci stare ciò che funziona e pensi piuttosto alle tante problematiche che affliggono la città e a cui nè lui, nè tantomeno la sua maggioranza riescono a far fronte”. Così in un comunicato la consigliera capitolina M5S Virginia Raggi, la capogruppo del M5S Linda Meleo, il capogruppo LcR Antonio De Santis, la consigliera LcR del Municipio IX Carla Canale, la consigliera M5S del Municipio IV Roberta Dellacasa e la consigliera M5S del Municipio XV Irene Badaracco. (Agenzia Dire)