M5S: Mercato Sociale Ostia, Pelonzi e Zannola invidiosi

Roma – Cari Pelonzi e Zannola del Pd, anzi no… C’erano una volta due consiglieri comunali del Pd, tali Antongiulio Pelonzi e Giovanni Zannola, che, in piena emergenza Covid, hanno deciso di scagliarsi contro il Mercato Sociale realizzato nel X Municipio. Perche’, vi chiederete, due esponenti dell’opposizione, per di piu’ di sinistra, dovrebbero scagliarsi contro un’iniziativa solidale in un momento come questo? La spiegazione e’ semplice i due sono piu’ bravi a scrivere lettere che a leggere e capire. Oppure sono in malafede. Hanno capito bene come funziona il progetto ed e’ cosi’ bello che sono diventati verdi di invidia come le due sorellastre di Cenerentola”. Cosi’ il M5s Roma su Facebook.

“Glielo spieghiamo allora noi come se fossero bambini- si legge ancora- nonostante le voci che girano (o che vengono fatte girare) il Mercato Sociale e’ destinato a tutti quelli che ne hanno bisogno. Nessuno escluso. Le famiglie vengono individuate dai servizi sociali e, ogni mese, ricevono dei punti su una tessera. Tutte. Con questi punti potranno recarsi al Mercato Sociale e avere i beni di prima necessita’ di cui hanno bisogno. Tutti. In piu’, chi vuole, solo chi vuole, (lo avranno capito adesso Antongiulio e Giovanni?) puo’ offrirsi volontario e partecipare in maniera attiva a questo progetto. E’ una misura che vuole andare oltre il mero assistenzialismo e offrire, a chi vuole, l’opportunita’ di diventarne parte, per ricevere una formazione, per dignita’, per solidarieta’. Qual e’ il ruolo di Antongiulio e Giovannino in questa storia? Il loro e’ un ennesimo tentativo di strumentalizzare quanto abbiamo fatto sulla pelle dei piu’ deboli. Veramente una brutta politica, quella in cui gli unici a non vivere felici e contenti sono loro. Fine”.