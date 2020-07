M5S modifica deroghe Osp: 70% dehors in più fino a fine 2021

Roma – Nonostante il parere contrario della Sovrintendenza, la maggioranza M5S in Assemblea capitolina ha approvato con 22 voti favorevoli l’emendamento a firma del presidente della commissione Commercio, Andrea Coia (M5S) alla delibera di Giunta che disciplina le deroghe al regolamento Osp per i commercianti romani, che estende al 50% all’interno del sito Unesco e al 70% all’infuori la percentuale massima di espansione aggiuntiva delle occupazioni di suolo pubblico, prima fissate al 35%.

Sempre con il parere contrario della Sovrintendenza capitolina, i pentastellati in Aula hanno approvato anche gli altri due emendamenti principali di maggioranza: uno, approvato con 23 voti favorevoli, che stabilisce come unici limiti alle maggiori occupazioni il rispetto del Codice della strada e la distanza minima di 5 metri dai monumenti (mentre la delibera di Giunta prevedeva la definizione di criteri d’intesa con Soprintendenza, Sovrintendenza e Polizia locale), l’altro, approvato con 21 voti favorevoli, proroga invece la validita’ delle disposizioni straordinarie fino al 31 dicembre 2021 per tutti gli esercenti che presenteranno domanda entro il 31 ottobre 2020. Una volta votati gli emendamenti il presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito ha tolto la seduta (convocata fino alle 19) riaggiornando i lavori a domani per terminare l’esame degli emendamenti e procedere al voto finale della delibera.