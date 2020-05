M5S: rendere disponibili impianti sportivi e più voucher

Roma – “Rendere fruibili gli impianti sportivi realizzati con risorse pubbliche, ampliare la platea dei beneficiari dei voucher per gli sport all’aria aperta e sostenere i Comuni per la dotazione di attrezzature sportive nelle aree verdi”. Cosi’, in una nota, sui principali punti proposti oggi durante la Commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo, dalle consigliere M5S, Francesca De Vito e Gaia Pernarella.

“Troppo spesso impianti realizzati con risorse pubbliche- continua- restano privi delle infrastrutture per poter essere raggiunti agevolmente, diventando cosi’ cattedrali nel deserto e monumento allo spreco di denaro pubblico: in un’ottica di programmazione e coordinamento del comparto sportivo, sono necessarie azioni che rendano questi spazi davvero fruibili e che virtualmente potrebbero creare un circolo virtuoso per l’ indotto dell’ intera economia regionale. Riguardo alla pratica degli sport all’aria aperta, occorre per quanto possibile, la platea dei beneficiari dei voucher per lo sport, cosi’ come e’ necessario aiutare i comuni nel dotare i parchi di attrezzature sportive e nella gestione dei flussi all’interno delle aree verdi, che rappresentano l’unico luogo dove i cittadini possono andare a fare sport all’aria aperta”.

Conclude il comunicato: “Una particolare attenzione va posta ai centri equestri, dove alle difficolta’ che accomunano tutti i centri sportivi si aggiunge anche quella di garantire il benessere degli animali, che risentono delle restrizioni imposte durante questo periodo di emergenza. Ribadita infine, la necessita’ di dare risposte puntuali alle domande degli operatori del settore in merito alle misure che verranno adottate dalla regione nei mesi a venire. Siamo convinti di come questo settore, duramente colpito dagli effetti della crisi dovuta al covid19, rappresenti uno dei cardini del benessere dei cittadini ed un elemento importante del tessuto socioeconomico della nostra regione”.