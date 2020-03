M5S: su spostamento ambulanti Piazza Vittorio Pd non si prenda meriti

Roma – “Dopo decenni la sindaca Virginia Raggi libera dalle bancarelle i portici di piazza Vittorio, cuore del quartiere Esquilino, e il Pd cosa fa? Tenta di rubarsi il merito. Con un post di questa mattina la presidente del Municipio I Sabrina Alfonsi, in quota Pd, prova a prendersi i meriti dell’iniziativa di delocalizzazione delle bancarelle da Piazza Vittorio portata avanti e conclusa dall’amministrazione Raggi”. E’ quanto si legge in un post del Movimento 5 stelle Roma su Facebook. “L’operazione- si legge ancora- era stata annunciata dalla sindaca Virginia Raggi lo scorso mese, il 19 febbraio, ed i risultati sono il frutto del grande lavoro svolto dal M5s e in particolare dal presidente della Commissione capitolina Commercio Andrea Coia. Insomma da oggi e’ possibile passeggiare tra i portici di piazza Vittorio senza fare lo slalom tra le bancarelle, in modo sicuro e decoroso. Al Pd consigliamo di evitare questi maldestri tentativi per appropriarsi di risultati altrui: fosse stato per loro le bancarelle sarebbero ancora li'”.