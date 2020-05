M5S: ‘Storie di Solidarietà’, nessuno è solo a Guidonia

Roma – La campagna “Storie di Solidarieta’” del Movimento 5 Stelle alla Regione Lazio “si arricchisce di una nuova bella pagina di altruismo che arriva da Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. Nella cittadina a nord-est di Roma l’Amministrazione, guidata dal Movimento 5 Stelle, ha organizzato una rete solidale in collaborazione con la Croce Rossa e la Protezione Civile denominata ‘Non sei solo’ e che prevede la consegna di pacchi alimentari e farmaci a domicilio alle persone bisognose”.

Ecco alcune cifre: “760 volontari nei mesi di marzo e aprile hanno assistito 910 famiglie consegnando 2042 pacchi spesa e 166 recapiti di farmaci urgenti. La Giunta comunale ha stanziato inizialmente 30mila euro per l’acquisto di generi di prima necessita’, ai quali si sono aggiunte le donazioni effettuate dai cittadini per dare un supporto economico a chi non ce la fa da solo. Tra le altre cose, per chi ha bisogno di un supporto psicologico e’ stato istituito il numero verde 800 954 948 e chi ha necessita’ di un parere medico telefonico il numero verde 800 954 930. Una rete di solidarieta’ dalle maglie strette e dal cuore grande affinche’ tutti possano superare l’emergenza con dignita’. Chiunque abbia una storia che parla di altruismo e voglia segnalarla, puo’ compilare il form che si trova sul sito www.lazio5stelle.it/storiedisolidarieta/”. Cosi’ in una nota il Gruppo Consiliare M5S alla Regione Lazio.