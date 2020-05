M5S: subito commissione congiunta tusimo-trasporti

Roma – “La sinergia tra i vari assessorati, in questa fase di forte criticita’ economica, diventa indispensabile per far si che si attuino misure coordinate a sostegno delle attivita’ del comparto turismo, le cui ramificazioni impattano anche in altri settori produttivi e di servizio. Una specifica Commissione congiunta Turismo Trasporti e’ stata chiesta dalle consigliere Gaia Pernarella e Francesca De Vito nel corso della Commissione Turismo che si e’ riunita oggi alla presenza dell’assessora Pugliese, che ha illustrato la delibera con la quale la Giunta intende assumere provvedimenti a sostegno delle attivita’ turistiche del Lazio”. Cosi’ in un comunicato il Gruppo Consiliare M5S alla Regione Lazio.

“Considerato che nella prossima stagione estiva sara’ prevalente il cosiddetto turismo di prossimita’, ovvero la scelta di mete turistiche all’interno della regione, vanno implementati i trasporti pubblici verso localita’ particolarmente attrattive, sia montane che marine, attraverso un piano organizzato che preveda corse anche nei fine settimana per consentire a tutti i cittadini del Lazio di poterle raggiungere, con la garanzia della sicurezza per la propria salute. Al tempo stesso, come suggerito dalla consigliera Francesca De Vito, una particolare attenzione va posta a quelle attivita’ che gia’ dall’inizio dell’anno sono state colpite dalle disdette del turismo internazionale, vale a dire le attivita’ ricettive e le Agenzie di Viaggio”.

A questo proposito, continua la nota del M5S in Regione Lazio, “e’ stato chiesta un’apposita audizione per comprendere dai diretti interessati quali possano essere i provvedimenti piu’ idonei per avere una boccata d’ossigeno. Una particolare richiesta e’ stata fatta dalla consigliera Gaia Pernarella alla Giunta affinche’ si attivi per agevolare quelle categorie escluse al momento da ogni aiuto economico, come le guide e gli accompagnatori turistici, pur senza sovrapposizioni con quanto stabilira’ il Governo nazionale per questi operatori turistici”.

Quindi “ci auguriamo che il Consiglio regionale approvi il Piano triennale del Turismo in tempi brevi per poter intervenire su una programmazione annuale 2020 tutta puntata sulle criticita’ generate dall’emergenza Covid-19. Possiamo fare in modo che la grande difficolta’ che tutti stiamo vivendo, si trasformi in una opportunita’ per ripensare un settore fermo agli anni 80, per risolvere i problemi normativi che stagnano da tempo nella Regione Lazio e, almeno per quest’anno, dare un ulteriore slancio alla valorizzazione dei nostri piccoli centri per creare sviluppo diffuso, anche attraverso un incremento di fondi ai Comuni che, oltre a tutto il resto, dovranno gestire i problemi legati alla tutela della salute pubblica”.