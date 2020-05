M5S: vendite promozionali per sostenere esercizi commerciali

Roma – “La modifica al Testo Unico del Commercio approvata oggi in Consiglio regionale, che permettera’ di effettuare vendite promozionali anche nei trenta giorni precedenti l’inizio dei saldi, e’ un provvedimento che va nella direzione di supportare gli esercizi commerciali, dando loro la possibilita’ di ammortizzare gli effetti della crisi economica Covid19. Dopo un lockdown devastante che ha azzerato le entrate e che impone ulteriori spese per l’adeguamento alle misure di sicurezza, abbiamo il dovere il sostenere un comparto strategico per l’economia della nostra regione, per non portarlo al collasso.”

“La modifica al TUC aiutera’ la ripresa delle vendite, concedendo agli esercizi commerciali quella liquidita’ immediata che permettera’ loro una ripartenza meno difficile. Il nostro obiettivo e’ fare in modo che il tessuto economico della nostra regione superi, nel minor tempo possibile, le criticita’ che la fase emergenziale ha generato. Se riparte l’economia, riparte il Lazio”. Cosi’ in un comunicato il Gruppo consiliare M5S alla Regione Lazio.