M5S: Zingaretti è stato fattore K in tutte le emergenze rifiuti

Roma – “Sette anni in sette giorni. Sembra la parodia di un famoso film comico. Il mago Zingaretti non ha fatto nulla sui rifiuti per sette anni e ora vorrebbe recuperarli in sette giorni. Ha governato mentre in Campidoglio si alternavano giunte di colore diverso, da Alemanno a Marino e Tronca, fino alla nostra: e’ lui il fattore K di tutte le crisi dei rifiuti, la costante di un problema che non ha mai affrontato. Ora ZingarettiK, con un illusionismo degno di David Copperfield, fa il gradasso sulla pelle dei cittadini. Ai quali invece va detta la verita’: dopo un mese in cui ha assistito inerme alla presenza dei rifiuti in strada, finalmente si e’ svegliato e ha ordinato agli impianti regionali di ricevere la spazzatura che Ama raccoglie ogni giorno, e i nostri camion sono gia’ in viaggio. Meglio tardi che mai. Per il resto, non puo’ imporre nient’altro che non sia un trucco da vecchio piazzista. L’unica cosa che dovrebbe imporsi e’ un dignitoso silenzio. E di lavorare seriamente nell’interesse dei cittadini romani che dovrebbe rappresentare”. Lo scrive su facebook il M5S Roma.