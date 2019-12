Roma – Vinyl addicted dagli anni Novanta, cresciuta nella scena underground napoletana passando per Londra e Ibiza e’ a Roma che Miz Kiara ha messo radici. Protagonista delle console al femminile nei piu’ importanti club e festival italiani, e’ una delle fondatrici e resident del progetto Female Cut. Eclettica e imprevedibile, Miz Kiara e’ conosciuta per il suo stile unico, un mix esplosivo di tecnica e improvvisazione e un ricercato crossover tra tutte le sfumature della musica elettronica, techno e house.

L’abbiamo incontrata negli spazi del Contemporary Cluster, a Roma, per conoscere piu’ da vicino l’arte del djing al femminile. Female Cut, l’associazione di cui e’ presidente, da oltre 10 anni lavora per dare voce e spazio alle dj in console. Un collettivo nato da un’esigenza politica, artistica e sociale che nel tempo e’ stato protagonista di una piccola rivoluzione.

“Qualcosa e’ cambiato- racconta Miz Kiara- dai tempi di Berlusconi. Con Se Non Ora Quando siamo scese in piazza perche’ non ci sentivamo rappresentate. Cosi’ oggi c’e’ piu’ attenzione alle pari opportunita’ e anche nel mondo dello spettacolo. Le donne guadagnano meno degli uomini ma se sei molto famosa il discorso non vale. Il gender gap c’e’ ancora in tutti i settori”.

Eppure l’arte del djing e’ una professione con cui poter vivere.

Non e’ un caso che la mission di Female Cut sia anche quella di creare opportunita’ di avvicinamento alla musica nella sua espressione piu’ contemporanea e far acquisire nuove competenze spendibili nel mondo del lavoro. #Telasuoniamo e’ il workshop gratuito per diventare dj dedicato alle ragazze dai 18 anni in su. Il prossimo appuntamento in calendario e’ sabato 7 dicembre al Macro Asilo di Roma: dalle ore 20 tecniche e nozioni base per salire in console e poi musica live, perfomance e djset. Una lunga notte, neanche a dirlo, tutta rigorosamente al femminile.