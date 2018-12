Magi: inaccettabile decisione Raggi di aumentare Tari

Roma – “È inaccettabile che la sindaca Raggi paventi un aumento della Tari. I romani dovrebbero cosi’ pagare non tanto i costi dovuti all’incendio del Tmb di via Salaria quanto l’immobilita’ e la mancanza di strategia della giunta Raggi che dall’inizio del mandato non ha adottato il progetto di realizzazione degli eco-distretti elaborato dalla precedente giunta”.

“E nemmeno ha sostituito ad esso alcun altro progetto per dotare la Capitale degli impianti necessari al trattamento e smaltimento dei rifiuti senza necessita’ di trasferimenti fuori regione”. Lo scrive su Facebook Riccardo Magi, deputato radicale di +Europa.