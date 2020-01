Magi, Omceo Roma: psicosi Coronavirus, cittadini stiano tranquilli

Roma – “In questo momento c’e’ una psicosi, come purtroppo spesso accade in casi del genere. Proprio per questo stiamo cercando di dare informazioni utili per quello che riguarda lo stato dell’arte sul Coronavirus. Ma i cittadini devono stare tranquilli: in caso di febbre alta o sintomi influenzali basta rivolgersi al proprio medico di famiglia, perche’ lui sa cosa fare. Non bisogna andare al pronto soccorso perche’ si ha la febbre o la tosse, insomma, altrimenti in casi di emergenza si creerebbe un problema di affollamento delle strutture”.

Risponde cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato in merito alla notizia relativa alle mascherine protettive andate esaurite nelle farmacie di Roma e Milano.

“Al momento non ci sono casi segnalati in Italia- ha proseguito Magi- e la situazione e’ sotto controllo”. Per dare supporto al cordone sanitario nei porti e negli aeroporti, ma anche al numero verde 1500 attivato dal ministero della Salute, ha ricordato poi Magi, l’Ordine dei medici di Roma “ha messo a disposizione circa 40 medici specialisti ambulatoriali e circa 24 medici di medicina generale. La loro formazione e’ iniziata domenica e credo che presto, probabilmente oggi stesso, uscira’ l’ordinanza per cui saranno gia’ operativi”.

Qualora i cittadini dovessero rivolgersi anche all’Ordine per avere informazioni, ha concluso infine il presidente, “noi siamo disponibili a fornirgliele”.