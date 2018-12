Magi: Roma dovrebbe avere chiusura ciclo rifiuti come grandi città europee

Roma – “La gestione dei rifiuti a Roma e’ al collasso e il rogo al Tmb di via Salaria ne e’ la riprova. Avere un sistema di gestione che prevede l”esportazione’ in giro per l’Italia dei prodotti di lavorazione degli impianti di trattamento, vuol dire trasformare questi impianti in pericolosi siti di stoccaggio provvisori dove si accumulano tonnellate e tonnellate di rifiuti aumentando quindi di molto il rischio incendi”. I

“l Ministro Costa deve intervenire urgentemente, chiedendo alla sindaca Raggi di adoperarsi affinche’ la Capitale possa avere un’impiantistica adeguata a chiudere il ciclo dei rifiuti, cosi’ come avviene nella stragrande maggioranza delle capitali europee”. Lo dichiara il radicale Riccardo Magi, deputato di +Europa.