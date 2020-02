Magliano Romano – Pascucci, da città metropolitana ok unanime a tutela rischi discarica –

“Il consiglio della Città Metropolitana di Roma Capitale ha votato ieri all’unanimità una mozione, primo firmatario il sottoscritto, che impegna la Sindaca della Città metropolitana di Roma Capitale e il Consigliere Metropolitano delegato di riferimento a sollecitare i controlli da parte della polizia Metropolitana di Roma Capitale, preposta alla vigilanza anche in materia ambientale; verificare “negli atti”, per quanto di competenza, la legittimità dell’agire della Società che attualmente gestisce la discarica; a ricercare in questo il massimo coinvolgimento di tutte le forze rappresentate in Consiglio”. Lo afferma in una nota Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri e consigliere della città metropolitana di Roma. A firmare il documento anche i consiglieri Mario Cacciotti, Matteo Manunta, Antonio Proietti e Giovanni Libanori.

“Con questa iniziativa contiamo di dare ulteriore sostegno ad una battaglia portata avanti da anni a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini nelle aree circostanti la discarica di Magliano Romano. Una lunga battaglia, faticosissima, che si tiene sulle spalle e sulle gambe di cittadini comuni che da anni hanno deciso di dedicarsi al loro territorio”, afferma Pascucci.

“Penso alle numerose iniziative intraprese nel corso degli anni dal Comitato Associazione Ecologica Monti Sabatini – No Discarica Magliano Romano, con una rilevante partecipazione di cittadini ed Amministratori Locali che hanno portato anche a molteplici ricorsi al Tar da parte di Associazioni e cittadini, tutti quanti vinti da questi ultimi. Le Istituzioni hanno il dovere di intervenire a difesa dei territori, nel rispetto dell’ambiente e per la tutela dei diritti dei cittadini”, conclude Pascucci.

Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa del sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci.