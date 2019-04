Di Maio: Formula E dà tantissimo all’ambiente, molti 18enni chiedono auto elettrica

Roma – Il campionato di Formula E, con la gara che domani si correra’ a Roma, “da’ tantissimo all’ambiente” e lo fa “lanciando la moda dell’auto elettrica”. Se ne dice convinto Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, passeggiando nel paddock del circuito cittadino dell’Eur. Di Maio si dice felice di “essere qui a Roma e vedere queste auto che corrono cosi tanto e sono elettriche”, per “un campionato sportivo che da’ tantissimo all’ambiente, perche'” i team “stanno lanciando la moda dell’auto elettrica”.

Infatti “tanti ragazzi a 18 anni oggi chiedono un’auto elettrica”, rileva il ministro. “Due giorni fa e’ stati pubblicato in Gazzetta ufficiale l’ecobonus, ora e’ legge, ci sono 2mila euro di sconto per l’auto elettrica, e mi dicono che soprattutto i giovani lo chiedono”, segnala Di Maio. La diffusione della mobilita’ elettrica “e’ importante, perche’ abbiamo tutto il comparto auto che e’ in difficolta’ con il motore a combustione e deve riprendersi”, prosegue il vice primo ministro, e per la diffusione dei mezzi a zero emissioni “serve anche l’aspetto comunicativo”, quindi “quello che fate qui con questo sport e’ un grande servizio all’ambiente”.