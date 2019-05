Di Maio: non sono irritato per visita Raggi a Casal Bruciato

Roma – Sulla visita della sindaca Raggi a Casal Bruciato “ho letto che mi si attribuisce di essere arrabbiato e irritato, ma nulla di tutto questo. E’ giusto dare massima solidarieta’ a una donna che viene minacciata di stupro”. Cosi’ il vicepremier e ministro Luigi Di Maio a Radio Anch’io su Radio Rai Uno.

DI MAIO: TROVARE SOLUZIONI, NON SERVE SCHIERARSI

“C’e’ tensione sociale nel Paese e Casapound e derivati soffiano su questa tensione. Non si combatte un problema stando dalla parte dei rom o dall’altra ma trovando una soluzione. Per questo bisogna abbassare questa tensioni”, non schierandosi, ma “con aiuti alle famiglie e alle giovani coppie”. Cosi’ il vicepremier e ministro Luigi Di Maio a Radio Anch’io su Radio Rai Uno.