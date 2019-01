Di Maio: porteremo migranti a Marsiglia, UE sanzioni colonialismo francese

Roma – “L’Europa sta ignorando quello che i Paesi europei, primi fra tutti la Francia stampando il franco delle colonie, stanno facendo in Africa. E’ colonialismo, non e’ mai finito”.

Lo ribadisce il vicepremier Luigi Di Maio, ospite di Rtl 102.5, dove attacca: “Per far stare gli africani in Africa basta che i francesi stiano a casa loro invece di andare a colonizzare l’Africa. Chiederemo che l’Unione europea sanzioni la Francia e porteremo i migranti a Marsiglia, li faremo sbarcare li’ finche’ non la smettono di stampare il franco delle colonie”.