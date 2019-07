Di Maio: provo profondo dolore, grazie per suo sacrificio

Roma – “Un Carabiniere che, al di fuori del servizio, accompagna in ospedale una mamma e sua figlia, in un momento di bisogno. Quando la donna e la piccola escono, dopo una lunga notte, con loro sorpresa trovano Mario ad attenderle. Voleva riaccompagnarle a casa. Questo era il Vicebrigadiere Mario Cerciello Rega”. Lo scrive su Facebook il vice premier Luigi Di Maio, concludendo: “È un momento di profondo dolore. Rendiamo grazie al sacrificio di questo giovane uomo, servitore dello Stato, servitore di tutti noi. Ciao Mario, grazie per il tuo insegnamento. Siamo e staremo sempre vicini alla tua famiglia”, conclude.