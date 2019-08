Di Maio: sugli ambulanti Raggi può contare su Mise

Roma – “Il tema degli ambulanti e’ molto complesso, ma il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sa benissimo che il Mise e’ a sua disposizione per affrontare tutti i temi legati alle attivita’ produttive. Noi come Governo abbiamo eliminato la Bolkestein per gli ambulanti e abbiamo aiutato tante famiglie a non vedere svenduto il luogo dove loro lavoravano con la loro postazione”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e vicepremier Luigi Di Maio a proposito della querelle dei giorni scorsi sugli spostamenti delle postazioni ambulanti che sta portando avanti il Campidoglio.