Maiorino: bene Raggi, tempo illegalità per Casapound è scaduto

Roma – “La legalita’ e’ un concetto che sta nel Dna del MoVimento 5 Stelle e l’iniziativa di questa mattina di Virginia Raggi lo dimostra ancora una volta. Bene ha fatto la sindaca di Roma a recarsi davanti all’edificio di CasaPound, occupato in via Napoleone III da ben 16 anni, per notificare un atto che impone al movimento di estrema destra di eliminare la scritta abusiva che campeggia sulla facciata del palazzo. Da troppo tempo la citta’ di Roma tollera la presenza di CasaPound in quello stabile e colpisce che chi potrebbe agire per porre fine a questa situazione preferisca rivolgere lo sguardo dall’altra parte. Se quelli di CasaPound pensano di intimorire la sindaca con i loro slogan vuoti hanno capito male. Andremo fino in fondo”. Cosi’ in un comunicato la senatrice del MoVimento 5 Stelle, Alessandra Maiorino.