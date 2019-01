Maiorino: grazie Raggi per straordinario lavoro svolto per Atac

Roma – “Quello del concordato preventivo e’ stato un percorso sicuramente non facile, ma il risultato raggiunto puo’ definirsi certamente straordinario. Grazie all’impegno della sindaca Virginia Raggi e della sua squadra la piu’ grande azienda dei trasporti italiana, con i suoi 11mila dipendenti, puo’ dirsi salva”.

“Questo nonostante da quasi 10 anni fosse in sostanziale default dopo le gestioni disastrose e le scelte finanziarie folli delle amministrazioni precedenti. Si tratta di un passo decisivo per il rilancio del trasporto pubblico a Roma. Da adesso possiamo guardare al futuro con piu’ ottimismo”. Cosi’ in un comunicato la senatrice M5S Alessandra Maiorino.