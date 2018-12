Maiorino: lavori ciclabile Tuscolana andranno avanti fino a conclusione

Roma – “I lavori per donare alla citta’ di Roma una pista ciclabile su via Tuscolana proseguiranno fino al termine. Le minacce ricevute dall’impresa che sta realizzando l’opera sono un fatto inaccettabile. Bene ha fatto la sindaca a Raggi a chiedere alla Polizia locale di vigilare da vicino i lavori con un presidio fisso”.

“È l’ennesima riprova che finalmente c’e’ un’amministrazione che combatte chi lavora per affossare Roma. Piena solidarieta’ e sostegno all’impresa vittima delle minacce. Non vediamo l’ora di percorrere in bici questa pista. Sara’ un altro segno della vittoria della legalita’ in questa citta’”. Cosi’ in una nota la senatrice M5S Alessandra Maiorino.