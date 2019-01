Maiorino: nuove assunzioni vigili aumenta sicurezza sempre voluta da 5S

Roma – “La sicurezza dei cittadini e’ da sempre al centro dell’azione politica del Movimento 5 Stelle. A tutti i livelli. Le 500 nuove assunzioni di agenti di Polizia Locale a Roma vanno in questa direzione. In questo modo aumenta il controllo del territorio e migliora il livello della qualita’ della vita di chi vive nella capitale”.

“Grazie al grande impegno della sindaca Virginia Raggi e della sua squadra siamo arrivati a Roma a 900 assunzioni in piu’ in meno di un anno, considerando le 400 del 2018. L’obiettivo resta quello di raggiungere il numero di 8.000 agenti in organico, ma la strada intrapresa e’ sicuramente quella giusta”.

“Da parte del Movimento 5 Stelle il piu’ grande augurio di buon lavoro ai nuovi agenti e a tutto il Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale”. Cosi’ in una nota la senatrice M5S Alessandra Maiorino.