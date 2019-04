Malagò: Roma e Lazio devono avere loro stadio, bisogna avere coraggio

Roma – “Non ho mai giudicato una materia tecnica, tanto meno giuridica come questa che e’ sostenuta dall’avvocatura. Ma sono contento che abbia trovato un possibile rischio”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malago’, a margine della cerimonia di premiazione degli atleti delle Fiamme Gialle, presso il Salone d’Onore della Caserma ‘Gen.B. Sante Laria’ della Guardia di Finanza a Roma. Malago’ ha commentato cosi’ la notizia secondo cui per l’avvocatura capitolina sarebbe troppo costosa la revoca dell’interesse pubblico al progetto.

“L’ho sempre detto- ha proseguito il presidente del Coni- È giusto Roma e Lazio abbiano il loro stadio. È giusto che tutte le societa’ che stanno cercando di farlo, abbiano il loro stadio”. Ricordando quanto succede all’estero, con il nuovo stadio del Tottenham e con il Wanda Metropolitano di Madrid dove si giochera’ la finale di Champions League, Malago’ ha cosi’ proseguito: “Ad un certo punto basta. Dobbiamo avere il coraggio di prendere una decisione. Una volta fatto non si puo’ mettere in discussione tutto dopo 6 mesi, 1 anno, 5 anni. Non e’ serio. Soprattutto nei confronti di chi vuole investire nel nostro paese”.